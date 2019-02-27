Первые подснежники в Москве расцвели в «Аптекарском огороде»

«27 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели первые подснежники — предвестники весны. Это первые подснежники в Москве в 2019 г. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа. В 2018 г. подснежники появились в саду 21 марта, в 2017 г. — 20 февраля, в 2016 г. — 13 февраля, в 2015 г. — 24 февраля, а в 2014 г. — аж 13 января из-за резкого потепления в столице. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения», — сказала О. Архипова.

Она напомнила, что в марте 2017 г. единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи подарил «Аптекарскому огороду» более 1,5 тыс. подснежников, спасенных из-под бульдозера.

«Нежнейшие подснежники — одни из моих любимых цветов! Из года в год я жду их появления в саду с особым трепетом. Они дарят тепло, надежду, вдохновение. В ближайшее время подснежники также расцветут на участке с папоротниками. Призываем наших дорогих посетителей начать активную фотоохоту и делиться снимками первоцветов в социальных сетях!» — приводятся в сообщении слова директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма.

По словам О. Архиповой, на территории «Аптекарского огорода» произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.