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Новые инженерные коммуникации проложат в СВАО 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Проложить новые инженерные коммуникации собираются на поляной улице. Предоставление двух земельных участков уже согласовала возглавляемая Сергеем Собяниным Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Рабочие переложат существующую теплосеть и построят новый участок теплосети и водостока.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, территории площадью 0,97 гектаров планируется передать в аренду инвестору, в качестве которого выступил "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций", на 11 месяцев 28 дней.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, упомянутые участки сейчас свободны от объектов капитального строительства.
Ранее ГЗК отказала в строительстве офиса в Большом Саввинском переулке. В настоящее время расположен магазин площадью 270 квадратных метров.
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