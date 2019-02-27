Флигель усадьбы в центре столицы станет гостиницей

На торги выставлено двухэтажное здание в Центральном округе столицы, которое по факту является флигелем городской усадьбы. Согласно лотовой документации, в нем должна появиться гостиница.

В пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике сообщили, что обязательным условием для победы в аукционе является проведение реставрации здания.

— По условиям сделки, будущий покупатель должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы и открыть гостиницу, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Флигель городской усадьбы Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII–XIX веков, расположенный на Пятницкой улице, является объектом культурного наследия. Начальная минимальная стоимость лота — 142,3 миллиона рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 15 марта, торги назначены на 21 марта этого года.