Здание детского сада со слониками признали памятником архитектуры

Здание было построено в 1930-х годах для детей сотрудников Народного комиссариата обороны СССР по уникальному проекту. Оно сочетает в себе два архитектурных стиля — конструктивизм и элементы сталинского ар-деко. На территории находится плескательный бассейн с четырьмя скульптурами слонов.

Здание бывшего детского сада № 333 в районе Щукино, известного как детский сад со слониками, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Двухэтажное сооружение, построенное в 1930-е годы по индивидуальному проекту, находится по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6. Его возвели на территории военного городка имени Климента Ворошилова . Учреждение посещали дети сотрудников Народного комиссариата обороны СССР. Оно было рассчитано на 120 мест. В детском саду, помимо кухни, столовой, гардеробной, хозяйственных помещений, комнат отдыха, находились актовый, музыкальный и спортивный залы.

Здание создавалось в переходный период и сочетает черты конструктивизма с элементами так называемого сталинского ар-деко. Для первого характерны полукруглый ризалит (выступ) на фасаде с большими квадратными окнами, а также асимметричная планировка здания с просторными помещениями. При этом в оформлении фасадов здания использованы декоративные детали, свойственные ар-деко: пилястры (квадратные полуколонны), замковые камни (завершающий элемент кладки арки, благодаря которому каменный свод может выдержать нагрузку), украшенные листом тропического растения аканта, а также ложные балконы с балясинами и профилированные карнизы.

На территории бывшего детского сада расположен плескательный бассейн, сохранившийся до наших дней. Бассейн был неглубоким, но в нем дети могли играть и резвиться в жаркий летний день под присмотром воспитателя. Как предполагают специалисты, он там появился не сразу, поэтому немного отличается по стилю от здания.

«Это одно из немногих сохранившихся образовательных зданий 1930-х годов, построенных по авторскому проекту. С середины 30-х годов прошлого века началось типовое строительство детских дошкольных учреждений. Отличительная особенность этого детского сада — четыре крупные фигуры слонов, расположенные у плескательного бассейна на игровой площадке во дворе. Эти скульптуры также внесены в реестр памятников», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, до 2011 года здесь работал детский сад, однако его закрыли и группы распределили в другие дошкольные учреждения, так как старинное здание не соответствовало современным нормам. В 2016 году детсад признали выявленным объектом культурного наследия.

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения под охраной государства находится не только здание бывшего детского сада, но и территория вокруг него. Их исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только после согласования с Департаментом культурного наследия и под его контролем.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Так, в феврале памятником архитектуры признали двухэтажное здание Дома культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» . Оно построено в конце 1940-х годов в стиле советского монументального классицизма. Это типичный образец домов культуры того времени.

Тогда же охранный статус получил генеральский жилой дом на Смоленской набережной. Монументальное 12-этажное здание было построено в стиле сталинский ампир в 1950-х годах и является типичном образцом жилой застройки того времени. Многоквартирный дом предназначался для генеральского состава Советской армии. Однако в нем жили не только военачальники, но и артисты и ученые.