Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появятся дополнительные терминалы по продаже проездных билетов 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: mos.ru
В Москве планируют установить дополнительные терминалы по продаже проездных билетов, сообщает Nation News.
До конца 2019 года должно появиться около 70 автоматов.
«В столице сейчас установлено почти 180 таких устройств. Их преимущества — круглосуточный режим работы и удобное расположение», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутов портал мэра и правительства.
По его словам, терминалы находятся рядом со станциями метро, вузами, торговыми центрами, на самых популярных остановках наземного транспорта.
Список адресов, где появятся новые аппараты, прорабатывается.
Ранее m24 сообщало, что в Москве появились карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей.
RT на русском: последние новости
Участок «красной» ветки метро Москвы снова закроют в середине апреля В Москве 20 февраля ожидается до +4 °С Акция «Ночь на катке» пройдёт в парках Москвы 28 февраля
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Порошенко выдвинули беспрецедентное обвинение
В мире Украина
Украина выставила Израилю ультиматум
Украина В мире
Крым стал окончательно «российским»
Политика
На Нетаньяху нашли компромат
Ближний Восток В мире
Пугачева после скандала с юбилеем нашла выход
Шоу-бизнес
Порошенко готовится к побегу из Киева
Украина В мире
Су-57 хотят направить против F-35
Оружие Армия
Новый «перевал Дятлова»: признание выжившей
Общество
Ярая противница Путина раскаялась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение