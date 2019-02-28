В Москве появятся дополнительные терминалы по продаже проездных билетов

Москве планируют установить дополнительные терминалы по продаже проездных билетов, сообщает Nation News.

До конца 2019 года должно появиться около 70 автоматов.

«В столице сейчас установлено почти 180 таких устройств. Их преимущества — круглосуточный режим работы и удобное расположение», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутов портал мэра и правительства.

По его словам, терминалы находятся рядом со станциями метро, вузами, торговыми центрами, на самых популярных остановках наземного транспорта.

Список адресов, где появятся новые аппараты, прорабатывается.

Ранее m24 сообщало, что в Москве появились карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей.