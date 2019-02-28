Западное и Восточное Бирюлево соединит трамвай

Новая трамвайная линия пройдет через столичные районы Бирюлево Западное и Восточное. В рамках проекта планируют построить эстакаду, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Многопролетная эстакада общей протяженностью порядка 1 тысячи метров будет расположена в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное", — цитирует Интерфакс главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, строительство эстакады обеспечит движение трамваев через пути Курского направления железной дороги, а также проезд машин по улице Подольских курсантов.

Как отметили в Москомархитектуре, на эстакаде появится остановка "Покровское", с длиной платформы около 75 метров. К лестничным сходам в виде двух башен будет вести пешеходный переход. "Ввиду стесненных условий участка застройки, пассажиры смогут попасть на остановку только по лестницам, или воспользовавшись лифтами, установленными в башнях", — подчеркнул Кузнецов.

Автомобильная дорога пройдет по эстакаде параллельно трамвайным путям.