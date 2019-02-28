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Западное и Восточное Бирюлево соединит трамвай 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Новая трамвайная линия пройдет через столичные районы Бирюлево Западное и Восточное. В рамках проекта планируют построить эстакаду, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Многопролетная эстакада общей протяженностью порядка 1 тысячи метров будет расположена в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное", — цитирует Интерфакс главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, строительство эстакады обеспечит движение трамваев через пути Курского направления железной дороги, а также проезд машин по улице Подольских курсантов.
Как отметили в Москомархитектуре, на эстакаде появится остановка "Покровское", с длиной платформы около 75 метров. К лестничным сходам в виде двух башен будет вести пешеходный переход. "Ввиду стесненных условий участка застройки, пассажиры смогут попасть на остановку только по лестницам, или воспользовавшись лифтами, установленными в башнях", — подчеркнул Кузнецов.
Автомобильная дорога пройдет по эстакаде параллельно трамвайным путям.
В начале февраля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы по созданию трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два–три месяца, Трамваи поедут от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное. По словам Хуснуллина, длина трамвайного пути составит примерно 5,3 километра. На линии будет девять остановок, включая восемь наземных и одну на эстакаде.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Марат Хуснуллин , Интерфакс , Москва
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