С. Собянин пригласил москвичей стать участниками акции «Ночь на катке» в последний день зимы

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

«В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». В этом году тема — музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках», — написал С. Собянин.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что вход на катки будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продлится с 18:00 до полуночи. Дополнительные услуги — прокат коньков и защитной экипировки — посетителям нужно будет оплатить по тарифам парков.

«Ночь на катке» пройдет в следующих парках: