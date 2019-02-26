Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
«В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». В этом году тема — музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках», — написал С. Собянин.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что вход на катки будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продлится с 18:00 до полуночи. Дополнительные услуги — прокат коньков и защитной экипировки — посетителям нужно будет оплатить по тарифам парков.
«Ночь на катке» пройдет в следующих парках:
- Парк Горького, каток «Фабрика счастливых людей»;
- Таганский парк, каток «Таганский лед»;
- Воронцовский парк, каток «Лаборатория льда»;
- Бабушкинский парк, каток «Метелица»;
- сквер в Олонецком проезде, каток «Северное сияние»; ландшафтный парк «Митино», каток «Льдинка»;
- сад им. Н. Баумана, кинокаток;
- «Фили», каток у входа в парк напротив д. 18, стр. 1 на ул. Новозаводская;
- парк 50-летия Октября, каток в центральной части парка, напротив д. 22 на ул. Удальцова;
- Измайловский парк, каток «Серебряный лед»;
- «Красная Пресня», каток «Прекрасный»;
- «Ангарские пруды», каток напротив д. 2 на ул. Софьи Ковалевской;
- парк Северного речного вокзала, каток с натуральным льдом в центральной части парка;
- Перовский парк, «Кот-каток»;
- сад «Эрмитаж», каток с искусственным льдом напротив д. 4 на ул. Каретный Ряд;
- «Сокольники», каток «Лед».