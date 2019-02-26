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С. Собянин пригласил москвичей стать участниками акции «Ночь на катке» в последний день зимы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
«В последний день зимы в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». В этом году тема — музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках», — написал С. Собянин.
Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что вход на катки будет свободным с 18:00 до 22:00, а в Парке Горького вечеринка продлится с 18:00 до полуночи. Дополнительные услуги — прокат коньков и защитной экипировки — посетителям нужно будет оплатить по тарифам парков.
«Ночь на катке» пройдет в следующих парках:
  • Парк Горького, каток «Фабрика счастливых людей»;
  • Таганский парк, каток «Таганский лед»;
  • Воронцовский парк, каток «Лаборатория льда»;
  • Бабушкинский парк, каток «Метелица»;
  • сквер в Олонецком проезде, каток «Северное сияние»; ландшафтный парк «Митино», каток «Льдинка»;
  • сад им. Н. Баумана, кинокаток;
  • «Фили», каток у входа в парк напротив д. 18, стр. 1 на ул. Новозаводская;
  • парк 50-летия Октября, каток в центральной части парка, напротив д. 22 на ул. Удальцова;
  • Измайловский парк, каток «Серебряный лед»;
  • «Красная Пресня», каток «Прекрасный»;
  • «Ангарские пруды», каток напротив д. 2 на ул. Софьи Ковалевской;
  • парк Северного речного вокзала, каток с натуральным льдом в центральной части парка;
  • Перовский парк, «Кот-каток»;
  • сад «Эрмитаж», каток с искусственным льдом напротив д. 4 на ул. Каретный Ряд;
  • «Сокольники», каток «Лед».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Эрмитаж , Москва
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