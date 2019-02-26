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Платформу «Москва-Товарная-Павелецкая» закроют на реконструкцию до 1 декабря 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поезда Павелецкого направления Московской железной дороги перестанут останавливаться на платформе "Москва-Товарная-Павелецкая" с 9 марта до 1 декабря 2019 года, пока она будет на реконструкции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МЖД.
"С 9 марта 2019 года "Центральная пригородная пассажирская компания" начнет реконструкцию пассажирской инфраструктуры станции "Москва-Товарная-Павелецкая". Работы запланировано завершить до 1 декабря 2019 года. На этот период все пригородные поезда Павелецкого направления МЖД будут проходить платформу без остановки для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении.
В рамках реконструкции планируется заменить фундамент и плиты перекрытий островной платформы, установить новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от плохой погоды. Также строители смонтируют информационное табло и стойки экстренной связи, обновят систему освещения.
В МЖД добавили, что на время реконструкции с 9 марта некоторые пригородные поезда Павелецкого направления будут дополнительно останавливаться на соседней платформе "ЗИЛ", с которой можно пересесть на станцию метро "Тульская".
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Новости Москвы , Завод имени И.А. Лихачева
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