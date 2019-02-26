Сергей Собянин рассказал о росте качества знаний московских школьников. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter и в социальной сети «В контакте».
«Прошлогодние результаты #ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. Радуюсь с ними, потому что это еще и результат реформ в образовании», — говорится в сообщении.
Сергей Собянин также отметил ключевые направления развития системы образования столицы в текущем году.
«Вот несколько проектов на этот год. Дальнейшее развитие МЭШ: предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года — IT-классах. Будем создавать условия для профессионального роста учителей. И, конечно, важно поспевать за растущим городом: строить новые детсады и школы», — написал мэр.