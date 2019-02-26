Собянин рассказал о росте качества знаний московских школьников

Сергей Собянин рассказал о росте качества знаний московских школьников. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«Прошлогодние результаты #ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. Радуюсь с ними, потому что это еще и результат реформ в образовании», — говорится в сообщении.

Сергей Собянин также отметил ключевые направления развития системы образования столицы в текущем году.