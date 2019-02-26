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Китайская компания CRCC построит тоннели для еще двух станций БКЛ в Москве 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайская компания CRCC, которая уже строит три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве, подписала соглашение с генеральным подрядчиком строительства новых станций "Мосинжпроект" о прокладке тоннелей на восточном участке линии от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
"Городской инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" и компания CRCC подписали соглашение, в рамках которого китайские специалисты построят перегонные тоннели от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская" на Восточном участке БКЛ. Компания CRCC привлекается на этом участке только для выполнения проходческих работ, отделка и монтаж оборудования будут производиться нашими специалистами", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
Отмечается, что при проходке тоннелей будет использоваться 10-метровый щит, CRCC доставит его в Москву во второй половине 2019 года и сразу после его монтажа приступит к строительству тоннелей. "Проходческие работы планируется развернуть уже в конце этого года и закончить в начале 2021 года. Протяженность проходки составит три км", — сообщил Хуснуллин.
Уточняется, что на данном участке БКЛ будут расположены станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".
Компания CRCC в настоящее время строит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго— западном участке БКЛ.
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Комментарии1
Новости Москвы , Автоспорт , Азия , В мире , Экономика , Марат Хуснуллин , Москва
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