Китайская компания CRCC построит тоннели для еще двух станций БКЛ в Москве

Китайская компания CRCC, которая уже строит три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве , подписала соглашение с генеральным подрядчиком строительства новых станций "Мосинжпроект" о прокладке тоннелей на восточном участке линии от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Городской инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" и компания CRCC подписали соглашение, в рамках которого китайские специалисты построят перегонные тоннели от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская" на Восточном участке БКЛ. Компания CRCC привлекается на этом участке только для выполнения проходческих работ, отделка и монтаж оборудования будут производиться нашими специалистами", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Отмечается, что при проходке тоннелей будет использоваться 10-метровый щит, CRCC доставит его в Москву во второй половине 2019 года и сразу после его монтажа приступит к строительству тоннелей. "Проходческие работы планируется развернуть уже в конце этого года и закончить в начале 2021 года. Протяженность проходки составит три км", — сообщил Хуснуллин.

Уточняется, что на данном участке БКЛ будут расположены станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

Компания CRCC в настоящее время строит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго— западном участке БКЛ.