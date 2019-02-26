Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, отказала инвестору в строительстве офисного здания в Большом Саввинском переулке. В настоящее время на этой территории расположен магазин, площадь объекта составляет порядка 270 квадратных метров.
Решение о нецелесообразности изменений правил землепользования и застройки для адреса: Большой Саввинский, 16/14, строение 7 приняла градостроительно-земельная комиссия города. В нем указано, что данное решение было принято в рамках публичных слушаний, передает агентство «Москва».
— ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесений изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: Большой Саввинский переулок, владение 16/14, строение 7, — говорится в сообщении.