Новый автобусный маршрут разработали в Котельниках

Новый автобусный маршрут № 1 разработали во время еженедельного оперативного совещания администрации Котельников . Об этом сообщается в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Совместно с инициативной группой была разработана схема движения. Маршрут соединит микрорайоны Южный, Силикат, Ковровый, Белая Дача. Конечная остановка будет на Карьерной улице.

На маршруте будут курсировать 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.

В ближайшее время схема движения будет направлена в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для утверждения.

Ранее новые автобусы вышли на маршруты в Догопрудном. В них тепло и удобно, и они курсируют по расписанию. Не так давно жители Долгопрудного жаловались на транспортное обслуживание, но теперь пассажиры довольны перевозчиком.