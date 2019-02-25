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Новый автобусный маршрут разработали в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Новый автобусный маршрут № 1 разработали во время еженедельного оперативного совещания администрации Котельников. Об этом сообщается в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».
Совместно с инициативной группой была разработана схема движения. Маршрут соединит микрорайоны Южный, Силикат, Ковровый, Белая Дача. Конечная остановка будет на Карьерной улице.
На маршруте будут курсировать 10 автобусов, интервал движения составит 10-15 минут.
В ближайшее время схема движения будет направлена в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для утверждения.
Ранее новые автобусы вышли на маршруты в Догопрудном. В них тепло и удобно, и они курсируют по расписанию. Не так давно жители Долгопрудного жаловались на транспортное обслуживание, но теперь пассажиры довольны перевозчиком.
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Новости Москвы , Минтранс РФ , Котельники
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