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Движение на улице Тайнинская ограничили из-за инженерных работ 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Движение на улице Тайнинская ограничили по 16 июля из-за инженерных работ, сообщает Агентство "Москва".
Ограничения действуют в районе дома №16, корпус 1 и в районе дома №20 по 25 апреля круглосуточно. С 15 мая по 16 июля круглосуточно движение будет ограничено в районе дома №24.
Все ограничения будут действовать на одной полосе с устройством временных уширений.
Ранее сообщалось, что на участке проезда Девичьего Поля перекроют движение транспорта в марте из-за подготовки к Военному параду на Красной площади 9 мая.
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