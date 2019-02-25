Сбой в оплате парковок через СМС и приложения произошел в Москве

Возможность москвичей оплатить парковочное место через смс-сообщения и специальное приложение временно ограничена. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте «Московского паркинга».

— В настоящий момент у некоторых пользователей может быть временно зафиксирована нестабильная работа сервисов оплаты парковки через СМС-сообщения, мобильное приложение, а также через голосовую оплату, — указано в сообщении.

На данный момент специалисты занимаются устранением возникших неполадок. О восстановлении возможности оплаты парковок соответствующими способами будет сообщено отдельно, проинформировали в «Московском транспорте». Кроме того, там подчеркнули, что при возникновении вопросов владельцы транспортных средств могут воспользоваться помощью специалистов специального контакт-центра.