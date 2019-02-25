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Сбой в оплате парковок через СМС и приложения произошел в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"
Возможность москвичей оплатить парковочное место через смс-сообщения и специальное приложение временно ограничена. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте «Московского паркинга».
— В настоящий момент у некоторых пользователей может быть временно зафиксирована нестабильная работа сервисов оплаты парковки через СМС-сообщения, мобильное приложение, а также через голосовую оплату, — указано в сообщении.
На данный момент специалисты занимаются устранением возникших неполадок. О восстановлении возможности оплаты парковок соответствующими способами будет сообщено отдельно, проинформировали в «Московском транспорте». Кроме того, там подчеркнули, что при возникновении вопросов владельцы транспортных средств могут воспользоваться помощью специалистов специального контакт-центра.
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