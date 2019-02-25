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Собянин уволил главу управы района Дорогомилово 

Москва24 + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава управы столичного района Дорогомилово Алексей Чепиков снят с должности. Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В тексте документа сказано, что Чепиков не только покинул замещаемый пост, но и был уволен с государственной гражданской службы.
Подчеркивается, решение было принято по инициативе самого Чепикова.
Ранее мэр города переназначил двух замов главы департамента нацполитики и межрегиональных связей. Контракты были заключены с Иваном Петровым и Константином Блаженовым.
В конце января Собянин также освободил от должности главу управы района Митино Валентину Воробьеву. Помимо этого, он назначил Анну Селину заместителем председателя Москомархитектуры, а Галину Агафонову — и.о. начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Иван Петров , Mos.ru
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