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Участок проезда Девичьего поля перекроют для транспорта 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Анна Быкова, "Вечерняя Москва"
Часть участка проезда Девичьего поля будет перекрыта для движения автомобилей. Данные меры связаны с подготовкой мероприятий, приуроченных к Военному параду, который пройдет на Красной площади в честь 9 мая. Соответствующую информацию предоставили в информационном центра транспортного комплекса столицы.
— Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля будет перекрыто в марте 2019 года в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2019 года, — указано в предоставленном сообщении.
Согласно имеющейся информации, перекрытия будут действовать с 7:00 до 9:30. Они будут установлены 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 28 марта. Кроме того, сообщается об установке перекрытий 27 и 29 марта. В информационном центре уточнили, что в эти дни перекрытия будут активны с 6:00 до 7:00.
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