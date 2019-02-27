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Власти Москвы назвали главные причины гибели уток в городе 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главной причиной гибели московских уток является перекорм со стороны москвичей, рассказал глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.
"Основная причина гибели водоплавающих птиц в тех местах, где их кормят не тем. И много этого корма. Около всех прудов планируем разместить стенды с разъяснением, как кормить уток", — рассказал Кульбачевский, отвечая на вопросы журналистов о проблеме с вымиранием уток.
Он отметил, что назвать причиной смерти птиц грязные водоемы нельзя, потому что сами утки не будут находиться в грязной воде.
Ранее в Мосприроде неоднократно призывали москвичей не кормить птиц сдобными хлебобулочными изделиями, острыми и солеными продуктами, черным хлебом из-за высокого содержания в них соли, сахара и жиров, вредных для животных и птиц. В качестве подкормки для водоплавающих в природоохранном ведомстве рекомендовали "кашку" из творога, белого хлеба и зелени.
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Новости Москвы , Экология , Антон Кульбачевский , Правительство Москвы , Москва
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