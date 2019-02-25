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Строить 12 домов по программе реновации начнут в течение месяца 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Возводить 12 домов на две тысячи квартир в рамках программы реновации в Москве начнут в течение месяца. Об этом сообщает столичный департамент строительства.
Со слов главы ведомства Андрея Бочкарева, здания появятся в семи округах города. Общая площадь нового жилья составит 79,6 тысячи квадратных метров.
В Можайском районе построят дом на Кубинке, а в районе Царицыно новостройку возведут на Каспийской улице. Строительные площадки также развернут на Бауманской улице, Кронштадском бульваре, Староалексеевской улице и улице Молодцова.
Еще новые дома вырастут на Керченской улице, Каховке, Каскадной улице и улице Черное Озеро.
В квартирах предусмотрят автоматизированную централизованную систему передачи показаний общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии. Этот механизм нужен для формирования счетов. В итоге начисление платы за коммунальные услуги будет оперативным и безошибочным.
Ранее сообщалось, что новостройка на Долгопрудной улице, возведенная по программе реновации, готова встретить жильцов. Здание состоит из трех секций. Во дворе организована детская площадка, проведено благоустройство.
Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев
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