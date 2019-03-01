В первые дни весны катки будут работать в 21 парке Москвы

Москвичи и гости столицы смогут покататься на коньках в первые дни весны в 21 городском парке. До наступления оттепели катки будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Бабушкинском, Гончаровском парках и других зонах отдыха, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы

"Первые выходные весны обещают быть морозными, поэтому мы приглашаем москвичей и гостей города на наши катки. Возможно, это последний шанс выйти на лед в этом сезоне, так как в дальнейшем синоптики обещают потепление", — отмечается в сообщении со ссылкой на Департамент культуры Москвы.

Московские ледовые площадки будут открыты для посетителей примерно с 10:00-12:00 до 22:00 мск, в выходные дни некоторые катки работают дольше — до 23:00 мск. Как уточнили в пресс-службе Мосгорпарка, большинство катков продолжит работать, пока погода будет морозной. Ледовые площадки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на уровне плюс 2-5 градусов или идет дождь.

Так, 5 марта каток и хоккейная коробка перестанут работать в ландшафтном парке "Митино". Благодаря системе охлаждения льда каток "Фабрика счастливых людей" в Парке Горького будет функционировать до плюс 10 градусов. Но независимо от погоды для катка 10 марта станет последним днем работы, с 11 марта начнется его демонтаж. Также 10 марта планируется закрытие катка с натуральным льдом в парке "Красная Пресня" и ледовой площадки с искусственным покрытием в саду "Эрмитаж"

В этом ледовом сезоне в столице работает 1431 каток с искусственным и натуральным покрытием, их общая площадь — 1173,9 тыс. кв. м. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки.