В поездах московского метро появилось 150 плакатов о кино

В поездах Московского метрополитена появилось 150 плакатов, посвящённых необычным фактам о снятых в столице фильмах.

Как сообщает «Вечерняя Москва», на Сокольнической линии можно узнать, например, какие высотки показаны в одной из частей «Крепкого орешка» и зачем во время съёмок «Сибирского цирюльника» пришлось заморозить Новодевичий пруд.

Плакаты также размещены в одном из вагонов тематического поезда, оформление которого посвящено проекту «Привет, Москва!» и который курсирует по Кольцевой линии.

«При создании плакатов мы обратились к наиболее интересным фактам, подчеркивающим особенную роль Москвы в мировом кинематографе», — цитирует куратора проекта Оксану Бондаренко портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.