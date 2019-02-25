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В поездах московского метро появилось 150 плакатов о кино 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: mos.ru
В поездах Московского метрополитена появилось 150 плакатов, посвящённых необычным фактам о снятых в столице фильмах.
Как сообщает «Вечерняя Москва», на Сокольнической линии можно узнать, например, какие высотки показаны в одной из частей «Крепкого орешка» и зачем во время съёмок «Сибирского цирюльника» пришлось заморозить Новодевичий пруд.
Плакаты также размещены в одном из вагонов тематического поезда, оформление которого посвящено проекту «Привет, Москва!» и который курсирует по Кольцевой линии.
«При создании плакатов мы обратились к наиболее интересным фактам, подчеркивающим особенную роль Москвы в мировом кинематографе», — цитирует куратора проекта Оксану Бондаренко портал мэра и правительства.
Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.
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