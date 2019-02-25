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Собака повыла в московском метро и заработала денег 

Мослента 55 минут назад
Пользователь Pikabu опубликовал видео с уличным музыкантом и собакой, снятое в переходе у станции метро «Библиотека имени Ленина». Артист играл на саксофоне под запись хита Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good), а пес ему подвывал и лаял. Прохожие положили им несколько купюр, кто-то даже начал танцевать.
«Есть предчувствие, что эта парочка скоро станет легендой интернета. Все чаще и чаще я вижу их в соцсетях и еще чаще — в переходе метро "Библиотека имени Ленина", направляясь домой после работы», — рассказал автор ролика, добавив, что дуэт поднимает ему настроение после тяжелого дня.
В 2015 году столичная мэрия взялась за регулирование деятельности уличных музыкантов, выделив им первые 15 специальных площадок на станциях метро в центре города. Для допуска на них необходимо пройти онлайн-регистрацию и прослушивание. Впоследствии был запущен проект «Музыка в метро», контролирующий порядок музыкальных выступлений в подземке.
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Новости Москвы , Видео , Джеймс Браун , Правительство Москвы
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