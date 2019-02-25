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Сотни спектаклей покажут гостям «Московской масленицы» 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Более 350 спектаклей и концертов покажут в столице в рамках фестиваля «Московская масленица», который пройдёт с 1 по 10 марта.
Гостей ждут костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки с героями сказок. Увидеть представления можно на 15 площадках, среди которых площадь Революции и Тверская площадь, улицы Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Новопесчаная, Хачатуряна и Митинская, бульвары Дмитрия Донского и Ореховый, а также площадь Славы.
В Зеленограде и Троицке представления покажут на площади Юности и Сиреневом бульваре, передаёт mos.ru.
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Новости Москвы , Mos.ru
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