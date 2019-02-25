Сотни спектаклей покажут гостям «Московской масленицы»

Более 350 спектаклей и концертов покажут в столице в рамках фестиваля «Московская масленица», который пройдёт с 1 по 10 марта.

Гостей ждут костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки с героями сказок. Увидеть представления можно на 15 площадках, среди которых площадь Революции и Тверская площадь, улицы Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Новопесчаная, Хачатуряна и Митинская, бульвары Дмитрия Донского и Ореховый, а также площадь Славы.