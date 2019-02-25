Усадьбу в Колпачном переулке отреставрировали

Двухэтажный усадебный дом с палатами Дмитрия Тверитинова, выполненный в стиле барокко, полностью отреставрировали. За работами по восстановлению следили специалисты, так как данное здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства Москвы.

Все декоративные элементы фасада были восстановлены в соответствии с первоначальным историческим видом. Здание приобрело нынешний облик во второй половине XVIII века. «Декоративные элементы фасада, также выполненные из кирпича, выкрашены в белый цвет. Окна второго этажа обрамлены треугольными сандриками (декоративными карнизами), а первого — прямыми. Кроме того, углы здания украшены пилястрами (плоскими полуколоннами), а стены — карнизами», — говорится в сообщении.

Снаружи дома все работы по восстановлению полностью закончены. Стены были очищены от грязи, вся отслоившаяся штукатурка полностью удалена, кровлю из металла привели в надлежащий вид, а также полностью заменили систему водостока. Теперь специалисты займутся внутренней отделкой здания, согласно проекту, утвержденному ранее Мосгорнаследием.