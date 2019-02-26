Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Московская Масленица»

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей города на фестиваль «Московская Масленица». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«С 1 по 10 марта встречаем весну с фестивалем «Московская масленица». Каждый день на 23 площадках по всему городу будут идти фольклорные концерты, спектакли проекта «Золотая маска» в городе», бесплатные экскурсии и выпекаться горы вкуснейших блинов», — написал мэр.

Напомним, фестиваль «Московская Масленица» входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями «Московской Масленицы» стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тысяч блинов и посетили порядка 3 тысяч развлекательных мероприятий.

В 2019 году «Московская масленица» подготовила для гостей насыщенную праздничную программу. Например, на Тверской площади покажут удивительные кукольные спектакли, на Манежной площади можно будет наблюдать за бытом шумного масленичного городка, на ул. Митинская осваивать гончарное мастерство. Все развлечения на фестивале бесплатные.