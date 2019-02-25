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Погода в Москве: москвичам посоветовали не ждать скорой весны 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Синоптики рекомендовали жителям Московского региона не ждать наступления весны до второй половины марта.
По словам руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, арктический воздух будет оказывать существенное влияние на погоду в ближайшее время. При этом характер погоды будет резко меняться.
В марте ожидаются сильные морозы и обильные снегопады, а устойчивое потепление придёт в Московский регион лишь ближе к апрелю. Такая погода, как отметил синоптик, вполне соответствует климатической норме первого весеннего месяца, пишет «Российская газета».
Начало текущей недели в Москве будет тёплым, ожидается до плюс 4 градусов, однако уже в среду, 27 февраля, в регион прорвутся арктические воздушные массы, которые вызовут резкое похолодание.
В понедельник, 25 февраля, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Ожидается мокрый снег с дождём. На дорогах образуется слякоть.
Ранее News.ru писал о том, что синоптики предупредили москвичей о «жёлтом» уровне опасности 25 февраля в столице и Подмосковье. Местами ожидается гололедица.
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Новости Москвы , Видео , Погода , "Российская газета" , Москва
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