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Москвичи сдали более 26 тысяч елок на переработку 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Свыше 26 тысяч новогодних деревьев удалось собрать в рамках акции "Елочный круговорот", стартовавшей в столице 9 января. Прием деревьев планируют завершить 1 марта, сообщает комплекс городского хозяйства.
Активней других елки на переработку сдавали жители Южного административного округа, принесшие 7658 деревьев. На втором месте оказался юго-запад Москвы, где участники акции собрали 3950 елок.
В ведомстве уточнили, что активность горожан на шестой неделе уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей в 2,5 раза. В связи с этим 243 пункта решили демонтировать.
"В этом году для удобства жителей было организовано 473 пункта. На семь пунктов свозятся деревья, которые перерабатывают в щепу на специальных дробилках. На сегодняшний день переработано уже более 22 тысяч елок", — сказано в сообщении.
По словам специалистов, переработка 100 елок позволяет получить примерно 0,4-0,6 кубических метра щепы. Этого хватит для посыпки дорожки шириной в один метр и длинной 10-15 метров. Кроме того, материал подойдет для вольерных комплексов или для получения удобрений.
"Елочный круговорот" в Москве проводится с 2016 года. В 2017-м горожане принесли 565 новогодних деревьев, а в 2018-м — уже около семи тысяч. Сдать сосны, ели и пихты на утилизацию можно бесплатно. Ранее сообщалось о собранных 25 тысячах деревьев.
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