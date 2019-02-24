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Выпавший в Москве снег убирают 8 тысяч единиц техники 

Москва24 4 часа назад
Фото: РИА Новости
До двух сантиметров снега выпало в столице за последние сутки. На уборку улиц вышли восемь тысяч единиц техники, сообщает телеканал Москва 24.
Коммунальщики круглосуточно работают во всех районах города. Они также приступили к вывозу снега с площадок временного хранения. Вскоре его утилизируют на стационарных снегоплавильных пунктах.
Ранее десятки рейсов были отменены или задержаны в столичных аэропортах. Сбои в расписании произошли из-за сложных метеоусловий.
Горожан также предупредили о гололедице, которая затруднит передвижение по улицам.
По прогнозам, 24 февраля температура воздуха в городе будет колебаться от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
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