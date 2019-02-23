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Станцию метро «Каховская» могут закрыть в ближайшие месяцы 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Станцию метро "Каховская" могут закрыть для строительства Большой кольцевой линии, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, ее закроют в ближайшие месяцы под реконструкцию, чтобы к концу 2020 года завершить работы на южном и юго-восточном участках БКЛ, передает Агентство "Москва". Хуснуллин также рассказал, что южный участок ветки от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Зюзино" могут закончить в конце 2020 или в начале 2021 года.
16 февраля для строительства БКЛ закрывали станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метро. Участок планировали открыть 25 февраля, но 23 февраля он досрочно возобновил работу. Повторно участок закроют в середине апреля.
Ожидается, что БКЛ полностью замкнут к 2023 году. На ветке протяженностью 70 километров расположится 31 станция. Первый участок от станции "Деловой центр" до "Петровского парка" запустили в феврале 2018 года. Каховская линия из трех станций после реконструкции станет частью БКЛ.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , АГН "Москва"
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