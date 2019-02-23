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Московское метро дотянется до Троицка 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Строительство новой радиальной линии от станции Московского центрального кольца «Крымская» до Троицка начнется в ближайший месяц. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин.
«Новый радиус свяжет станцию Московского центрального кольца «Крымская», дойдет до станции «Улица Новаторов» на Большой кольцевой линии метро, протянется до территории административно-делового центра в Коммунарке и далее выйдет до Троицка», — сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что это будет самая длинная из новых строящихся радиальных линий метро в Москве, протяженностью более 30 км. Её планируется сдать в эксплуатацию в 2022—2023 гг.
Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще использовать общественный транспорт для поездок, а также проводят в нём больше времени. Сейчас жители страны совершают на общественном транспорте в среднем 11 поездок в неделю.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Троицк
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