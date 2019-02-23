Елоховский проезд перекроют 25 февраля

Елоховский проезд перекроют 25 февраля в связи с проведением богослужения. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Перекрытие в связи с проведением богослужения, посвященного Дню Тезоименитства Достоблаженного патриарха Алексия II, будет действовать на участке Елоховского проезда от улицы Новорязанская до улицы Нижняя Красносельская 25 февраля с 6:00 до 17:00", — говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ранее также сообщалось, что 24 февраля будет перекрыто автомобильное движение на трех московских набережных. Пушкинскую, Андреевскую и Воробьевскую набережные Москвы-реки перекроют из-за велопробега. Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:00 мск.