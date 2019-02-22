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Умер экс-прокурор Москвы 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня в возрасте 72 лет скончался бывший прокурор города Москвы Анатолий Зуев.
Анатолий Ильич родился в 1946 году в Киевской области. В 1972 году окончил факультет правоведения Харьковского юридического института.
Работал следователем прокуратуры Халтуринского района Кировской области, старшим следователем прокуратуры Кировской области, прокурором-криминалистом прокуратуры Кировской области, заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Кировской области.
С 1979 по 1994 год служил в прокуратуре Камчатской области старшим помощником прокурора Камчатской области, прокурором Петропавловска-Камчатского, старшим помощником по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах, первым заместителем прокурора Камчатской области. С марта 1992 года по май 1994 года руководил прокуратурой Камчатской области.
С 1994 по 1997 год был на должности прокурора Брянской области.
В Москве Анатолий Ильич начал работать с 1997 года. Был прокурором Пресненской межрайонной прокуратуры, с 2000 года — первым заместителем прокурора Москвы. С 2004 по 2006 год — прокурор города Москвы. При руководстве Зуева А. Ипрокуратура г. Москвы расследовала такие громкие дела, как дело о взрыве на Замоскворецкой линии метро, дело об обрушении купола аквапарка «Трансвааль-парк», дело об обрушении крыши Басманного рынка и другие.
За многолетнюю безупречную службу он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России», сообщает прокуратура города Москвы.
Прощание с Анатолием Ильичем состоится 25 февраля в 10 часов в ритуальном зале морга ГКБ № 52 по адресу: г. Москва, ул. Пехотная, д. 3 и в полдень на Троекуровском кладбище.
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Новости Москвы , Анатолий Зуев , Генпрокуратура РФ , Кировская Область , Москва
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