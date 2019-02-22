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В Москве закупят реагенты для дорог на две предстоящие зимы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Столичное учреждение «Автомобильные дороги» проводит тендер на закупку реагентов для дорог на две предстоящие зимы, сообщается на сайте RosTender.info.
«Московское учреждение «Автомобильные дороги» выберет поставщика реагентов на две предстоящие зимы. Проводится тендер, предельная (максимальная) цена контракта составляет 1,549 миллиарда рублей. Предложения от поставщиков принимаются до 12 марта, а 18 марта будут подведены итоги тендера», — говорится в сообщении.
Согласно материалам тендера, победителю предстоит поставлять по 164 тысячи тонн жидких реагентов на основе хлористого кальция и натрия в зимние сезоны 2019-2020 годов и 2020-2021 годов. Всего заказчик должен получить около 330 тысяч тонн реагентов.
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