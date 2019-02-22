Собянин пригласил москвичей выбрать мероприятия «Библионочи»

Сергей Собянин пригласил участников проекта "Активный гражданин" проголосовать за мероприятия "Библионочи". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что "Библионочь" пройдет в столице в конце апреля.

"Расскажите на портале "Активный гражданин", что вы хотите видеть в программе акции", − обратился мэр к москвичам.

По его словам, горожане могут выбрать из множества вариантов, включая лекции, выставки, мастер-классы, спектакли, а также встречи с писателями и презентации книг.

Ежегодная акция "Библионочь" проходит по всей России. Библиотеки, книжные магазины, музеи и различные арт-пространства открыты для посетителей допоздна.

В прошлом году московские библиотеки в рамках акции "Библионочь" посетили около 70 тысяч человек. В мероприятиях принимали участие порядка 500 учреждений культуры. А местом открытия "Библионочи" в честь 200-летнего юбилея со дня рождения Ивана Тургенева стала библиотека-читальня его имени.