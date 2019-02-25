Стриптиз в Парке Горького привел к проверке

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Парк Горького проверят после стриптиза на корпоративе 

Мослента + ещё 10 1 час назад
В столичном парке Горького проведут проверку после того, как на корпоративе в честь Дня защитника Отечества в офисе организации был исполнен стриптиз. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе парка, передает РИА Новости.
«Администрация парка Горького проводит служебное расследование и разбирается в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры, в частности, в отношении ряда сотрудников.
22 февраля в сети появилось видео с корпоративного мероприятия для сотрудников парка Горького, на котором полуобнаженные девушки исполняют танец в стиле стрип-пластики.
По данным The Village, ролик опубликовал в Instagram бывший арт-директор организации Михаил Ганнушкин (на данный момент публикация отсутствует).
«Случайное падение моста — плохо, конечно, но осознанное моральное падение — проблема куда серьезнее. Познакомьтесь — новая дирекция парка Горького», — подписал он пост.
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Новости Москвы , Видео , РИА Новости
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