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Акция «День без турникетов» пройдет в столице 14-16 марта 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 14 по 16 марта. Об этом в пятницу сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"Очередная акция "День без турникетов" пройдет с 14 по 16 марта. Мы немного переформатировали подход к акции: у нас преимущественно [будут представлены] компании малого и среднего бизнеса. Это возможность показать москвичам наших предпринимателей, которые работают в совершенно разных сферах, от ретейла до креативных технологий. Ядром акции хотим сделать компании, которые работают в сфере торговли и ресторанного бизнеса", — рассказал он на мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества в московском образовательном комплексе "Техноград".
Первая акция "День без турникетов", позволяющая посетить столичные предприятия и увидеть процесс производства, прошла в Москве в 2012 году. С 2012 года участниками мероприятий стали свыше 70 тыс. человек и более 120 инновационных производств столицы. В 2019 году власти Москвы проведут восемь акций "День без турникетов". Акция объединяет более 30 площадок столицы — детские технопарки, креативные пространства, научно-образовательные центры.
Образовательный комплекс "Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 45 профессиям.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Правительство Москвы , Москва
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