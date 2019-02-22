В Москве еще одно предприятие получило статус технопарка. Это компания "Текон" в районе Хорошёво-Мнёвники. Здесь разрабатывают цифровые микросхемы, электронные компоненты, а также оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса, ЖХК и других отраслей. Сейчас в городе уже 34 технопарка. В пятницу с сотрудниками и руководством предприятия встретился мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вообще в целом у нас в городе сегодня работает в технопарках уже около двух тысяч предприятий, это малые и средние, наукоемкие, и больше 50 тысяч человек, причем все технопарки заполнены до отказа", — отметил Собянин.