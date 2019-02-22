В центре Москвы несколько улиц перекроют на выходных из-за демонстраций

В эти выходные в столице пройдут праздничные митинги и демонстрации. Если едете в центр, рекомендуем пользоваться городским транспортом pic.twitter.com/rUl0bzfcud— Московский транспорт (@DtRoad) 22 февраля 2019 г. Движение на нескольких улицах в центре Москвы временно перекроют в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля, из-за проведения митингов и демонстраций, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Twitter.

Так, с 09.00 23 февраля будет перекрыт Страстной бульвар от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, с 11.40 — Страстной бульвар от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, а также Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение по указанным улицам будет осуществляться по мере прохождения колонны.

Кроме того, с 12.45 до 13.00 в субботу будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.

В воскресенье, 24 февраля, с 11.00 автомобили не смогут проехать по Страстному бульвару от Тверской улицы до улицы Петровка, с 14.00 — по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по проспекту Академика Сахарова.