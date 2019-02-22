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В центре Москвы несколько улиц перекроют на выходных из-за демонстраций 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Движение на нескольких улицах в центре Москвы временно перекроют в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля, из-за проведения митингов и демонстраций, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Twitter.
Так, с 09.00 23 февраля будет перекрыт Страстной бульвар от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, с 11.40 — Страстной бульвар от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка, а также Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение по указанным улицам будет осуществляться по мере прохождения колонны.
Кроме того, с 12.45 до 13.00 в субботу будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.
В воскресенье, 24 февраля, с 11.00 автомобили не смогут проехать по Страстному бульвару от Тверской улицы до улицы Петровка, с 14.00 — по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по проспекту Академика Сахарова.
В ведомстве также отметили возможность корректировки времени перекрытия сотрудниками ГИБДД.
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Новости Москвы , ГИБДД , Москва
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