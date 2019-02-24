Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забота о гражданах: вместо ТПУ «Шипиловская» построят парк 

Inmyroom + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные власти отменили строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и согласились подготовить проект планировки территории, пишет портал stroi.mos.ru. Строительство ТПУ на семи гектарах планировалось в районе Зябликово.
О благоустройстве сквера Победы вместо ТПУ попросили сами жители района на встрече с мэром Сергеем Собяниным. Мэр поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на территории ТПУ с многофункциональным комплексом и парковкой новый парк.
Inmyroom: последние новости
Станции красной ветки откроют на два дня раньше Как будет выглядеть станция БКЛ «Мичуринский проспект» с китайскими иероглифами Какой новый жилой комплекс построит бюро WALL рядом с Савеловским вокзалом
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , портал Стройкомплекса Москвы
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Общество
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
«Они убьют меня пулей»: Макрон в ужасе от «желтых жилетов»
В мире Статьи
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Конфликты
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение