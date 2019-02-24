Забота о гражданах: вместо ТПУ «Шипиловская» построят парк

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Станции красной ветки откроют на два дня раньше

Как будет выглядеть станция БКЛ «Мичуринский проспект» с китайскими иероглифами

Какой новый жилой комплекс построит бюро WALL рядом с Савеловским вокзалом