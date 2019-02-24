Забота о гражданах: вместо ТПУ «Шипиловская» построят парк 

Столичные власти отменили строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и согласились подготовить проект планировки территории, пишет портал stroi.mos.ru. Строительство ТПУ на семи гектарах планировалось в районе Зябликово.
О благоустройстве сквера Победы вместо ТПУ попросили сами жители района на встрече с мэром Сергеем Собяниным. Мэр поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на территории ТПУ с многофункциональным комплексом и парковкой новый парк.