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Новый парк может появиться на юге столицы 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Предполагается, что зона отдыха будет создана на месте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шипиловка».
На данный момент власти Москвы отменили строительство данного объекта. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ранее сообщалось, что ТПУ должны были возвести в районе Зябликово.
— На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным жители района попросили обустроить Сквер Победы вместо планируемого строительства транспортно-пересадочного узла, — сказала Юлиана Княжевская. — Глава города поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на данной территории новый парк.
Общая площадь проектируемой территории объектов ТПУ составила порядка семи гектар.
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