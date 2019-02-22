Новый парк может появиться на юге столицы

Предполагается, что зона отдыха будет создана на месте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Шипиловка».

На данный момент власти Москвы отменили строительство данного объекта. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что ТПУ должны были возвести в районе Зябликово.

— На встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным жители района попросили обустроить Сквер Победы вместо планируемого строительства транспортно-пересадочного узла, — сказала Юлиана Княжевская. — Глава города поддержал инициативу москвичей и поручил проработать вопрос. Власти Москвы запланировали на данной территории новый парк.

Общая площадь проектируемой территории объектов ТПУ составила порядка семи гектар.