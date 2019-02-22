Церковь Всех Святых на Кулишках отреставрируют

Специалистам предстоит воссоздать утраченные детали, планировки и убранство разных эпох, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Храм из красного кирпича расположен рядом со станцией "Китай-город". Он построен на рубеже XVI–XVII веков на месте деревянной церкви XIV века. Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения.

Двухъярусное здание с луковичной главой выдержано в стиле московского барокко. К нему примыкает трехъярусная восьмиугольная колокольня, которую венчает главка с крестом. Фасад украшает белокаменная резьба.

Реставрационные работы проведут по методу фрагментарной реставрации. Такой подход позволит максимально сохранить и восстановить подлинные архитектурные элементы.

Планируется раскрыть заложенные арочные, оконные и дверные проемы, воссоздать утраченные лестницы на колокольне. Внутренние стены храма покроют белой известкой, окна и ставни восстановят по историческим аналогам.

Входные двери заменят на новые, выполненные по архивным фотографиям. По отдельному проекту отреставрируют живопись на сводах и стенах. Кирпичную кладку восстановят под наблюдением химика-технолога.

Реставрация также затронет чугунный навес и каменные ступени крыльца.

В столице также восстановят исторический облик храма Живоначальной Троицы на Грязех на Покровке. Реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание и трехъярусную колокольню, которые были утрачены в советские времена.