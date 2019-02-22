Москва признана лучшим для жизни регионом 

Столица вновь возглавила список регионов с наивысшим качеством жизни.
По мнению заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, то, что Москва заняла первую строчку в ежегодном рейтинге медиагруппы МИА «Россия сегодня», является результатом многолетней работы столичных властей по улучшению городской среды. По его словам, в столице практически нет безработицы, развивается малый и средний бизнес.
«Благодаря увеличению объемов производства реальные зарплаты в прошедшем году росли во всех отраслях городской экономики», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что известный рэпер и видеоблогер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, намерен баллотироваться в депутаты Московской городской думы.