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Москва признана лучшим для жизни регионом 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Столица вновь возглавила список регионов с наивысшим качеством жизни.
По мнению заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, то, что Москва заняла первую строчку в ежегодном рейтинге медиагруппы МИА «Россия сегодня», является результатом многолетней работы столичных властей по улучшению городской среды. По его словам, в столице практически нет безработицы, развивается малый и средний бизнес.
«Благодаря увеличению объемов производства реальные зарплаты в прошедшем году росли во всех отраслях городской экономики», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что известный рэпер и видеоблогер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, намерен баллотироваться в депутаты Московской городской думы.
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