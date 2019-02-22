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Погода в Москве: канатная дорога в Москве не будет работать в пятницу из-за сильного ветра 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московскую канатную дорогу закрыли на 22 февраля из-за усиления ветра. Об этом сообщается на сайте компании.
"22 февраля канатная дорога закрыта в связи с усилением скорости ветра — более 15 м/с. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации", — говорится в сообщении.
Накануне Московское управление МЧС распространило предупреждение о снегопаде, метели, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра 13-18 м/с. По данным главка, днем ветер местами может усилиться до 21 м/с. Водителям рекомендовали увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств и снижать скорость движения, а также парковать машины вдали от деревьев.
Пешеходов призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты.
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