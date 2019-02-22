По приказу министра обороны России Сергея Шойгу, в День Защитника Отечества в столице в 21:00 будут произведены артиллерийские салюты из тридцати холостых залпов.
Подобные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ прогремят не только в Москве, но и в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и городах, в которых дислоцированы штабы военных округов, общевойсковых армий и флотов.
Ранее News.ru писал о том, что опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство опрошенных мужчин (22%) хотели бы получить туристическую путёвку в День защитника Отечества. При этом дарить поездку в жаркие страны собираются только 1% женщин.