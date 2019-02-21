Бесплатный вход для гостей в белом и медвежья зарядка: как Московский зоопарк отметит День полярного медведя

Посетителей ждет специальная праздничная программа, которая начнется в 11:00 и продлится до 17:00.

Международный день полярного медведя готовятся отметить в Московском зоопарке. 27 февраля попасть в зоосад получится бесплатно, для этого нужно будет лишь соблюсти дресс-код: верхняя одежда, шарф и шапка должны быть белого цвета. А посетители, у которых будет хотя бы два белых предмета одежды, получат 40-процентную скидку на билет.

«День полярного медведя — один из наиболее важных праздников для зоопарка. Его главная цель — обратить внимание общества на проблему сохранения этих удивительных животных. 27 февраля наших гостей ждет специальная праздничная программа, которая начнется в 11:00 и продлится до 17:00», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Принять участие в мероприятиях гости смогут бесплатно. В 11:00 и 13:00 их пригласят на экскурсию по экспозиции «Полярный мир» на новой территории зоопарка. Участников познакомят с животными, обитающими на Крайнем Севере, и расскажут, почему у белых медведей шерсть приобретает зеленоватый оттенок, как охотятся полярные совы, почему росомаху называют обжорой и правда ли, что человеку все-таки удалось приручить этого опасного зверя.

В 12:00 организуют интерактивный квест «Соседи». Гостям зоосада предстоит, например, угадать размер медвежьей лапы или назвать самое любимое лакомство белого медведя. В 14:00 юные посетители смогут научиться рисовать белого медведя под руководством заслуженного художника России Ирины Маковеевой. Мастер-класс пройдет во внутренней части павильона «Полярный мир».

Кроме того, каждый час с 11:00 до 15:00 на площади у главного входа в зоопарк будут проводить «Медвежью зарядку» — тематический танцевальный флешмоб. Нужно будет изобразить движения, похожие на медвежьи, — к примеру, как медведь взбирается на ледник или ныряет под воду. Самые артистичные и незаурядные гости получат сувениры.

27 февраля тематические мероприятия, посвященные Международному дню полярного медведя, пройдут во всем мире. В нашей стране белый медведь охраняется на государственном уровне как вид, занесенный в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. В Московском зоопарке живут два белых медведя — самец Врангель и самка Мурма. В этом году им исполнится 27 лет, такой возраст для животного уже считается преклонным. В природе их продолжительность жизни редко превышает 20 лет. Посмотреть на белых медведей можно на новой территории в экспозиции «Полярный мир».

А в подмосковном питомнике зоопарка обитают две спасенные белые медведицы — трехлетняя Умка и четырехлетняя Ника. В будущем они примут участие в Европейской программе по сохранению популяции белого медведя в неволе. Московский зоопарк участвует в ней с 2008 года.

Ежегодно число белых медведей в дикой природе сокращается. Виной тому изменение климата и сокращение площади морского льда, нелегальная охота и браконьерство, загрязнение окружающей среды и создание промышленных свалок в местах обитания этих животных.

А с 22 по 24 февраля зоопарк приглашает отметить Всемирный день экскурсовода. В честь праздника для гостей подготовили лекции, интерактивные экскурсии, квесты, театрализованные представления и многое другое.