Участок Сокольнической линии Московского метрополитена, закрытый для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), откроется на два дня раньше — в субботу, 23 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На 2 дня раньше откроем для пассажиров 5 станций Сокольнической линии #мосметро. Красносельская, Сокольники, Преображенская площадь, Черкизовская и Бульвар Рокоссовского возобновят работу в субботу, в 5:30 утра. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что пять станций Сокольнической линии — "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" — закрыты с 16 по 24 февраля включительно для строительства БКЛ.
"На два дня раньше откроем для пассажиров пять станций Сокольнической линии метро. "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновят работу в субботу, в 5.30 утра", — говорится в сообщении в официальном Twitter Собянина.