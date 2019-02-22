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Закрытый участок красной ветки метро Москвы откроется на два дня раньше 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена, закрытый для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), откроется на два дня раньше — в субботу, 23 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что пять станций Сокольнической линии — "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" — закрыты с 16 по 24 февраля включительно для строительства БКЛ.
"На два дня раньше откроем для пассажиров пять станций Сокольнической линии метро. "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновят работу в субботу, в 5.30 утра", — говорится в сообщении в официальном Twitter Собянина.
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Новости Москвы , СЕРГЕЙ СОБЯНИН , Москва
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