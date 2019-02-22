На 2 дня раньше откроем для пассажиров 5 станций Сокольнической линии #мосметро. Красносельская, Сокольники, Преображенская площадь, Черкизовская и Бульвар Рокоссовского возобновят работу в субботу, в 5:30 утра. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 февраля 2019 г.