Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, разработан проект планировки территории линейного объекта — продления Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех». Проект направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями района Северный СВАО Москвы.

«Новая станция метро «Физтех» по проекту расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Она будет продолжением Люблинско-Дмитровской линии и выйдет за МКАД. Сооружение участка метро от «Лианозово» в посёлок Северный улучшит транспортное обслуживание, и позволит жителям прилегающих территорий сократить время в пути», — рассказала Юлиана Княжевская.

По словам Ю. Княжевской участок «салатовой» ветки метро будет проходить вдоль Дмитровского шоссе, его протяжённость составит 3,1 км. Ввод нового участка метро позволит перевозить до 60 тысяч пассажиров в сутки.

«Строительство участка метро в посёлок Северный снизит автомобильный трафик на Дмитровском шоссе и прилегающих улицах города. Движение наземного пассажирского транспорта к конечной станции метрополитена будет реорганизовано, на выходе из метро будут обустроены перехватывающие парковки», — пояснила Юлиана Княжевская.

По мнению специалистов, продление метро способствует улучшению экологической ситуации в районах на 15-20% за счет снижения интенсивности движения наземного транспорта по Дмитровскому шоссе, улицам Широкая и Череповецкая.