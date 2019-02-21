Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музей истории военной комендатуры открылся в столице 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Басманном районе столицы открылся Музей истории военной комендатуры Москвы. Выставочное пространство залов музея охватывает период XX — начала XXI веков, передает Агентство "Москва".
На церемонии открытия музея заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил присутствующих и отметил, что обретен обновленный музей, являющийся легендой московской военной комендатуры.
"Московская военная комендатура росла, крепла и становилась на ноги вместе со всей страной", — отметил Картаполов.
В первом зале посетители познакомятся с основными вехами существования военной комендатуры с момента ее создания — 23 июля 1918 года.
Второй зал посвятили Великой Отечественной войне, а в экспозиции третьего зала отражена деятельность военной комендатуры на современном этапе.
Музей создан Российским военно-историческим обществом по распоряжению министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского.
Экспозиция музея последовательно повествует о важных событиях истории.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина пригласила москвичей на биеннале "Мода и стиль в фотографии", которая открылась в ЦВЗ "Манеж". По ее словам, программа биеннале включает четыре десятка выставок. На них представят работы выдающихся мастеров мировой и российской фотографии.
Москва24: последние новости
Движение поездов на кольце введено в график Россияне выбрали практичные подарки к 23 февраля Три набережные Москвы-реки отдадут велосипедистам 24 февраля
Комментарии
Новости Москвы , Наталья Сергунина , ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ , Российское военно-историческое общество , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Нетаньяху позвонил Путину
Политика Ближний Восток
Отношения Путина и Лукашенко взбесили Запад
Политика
Калви предъявили обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение