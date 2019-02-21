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Кнопки открытия дверей в поездах на Филевской линии метро заработали в постоянном режиме 

Агентство «Москва» + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«На Филевской линии в постоянном режиме заработали кнопки открытия дверей в поездах. Теперь они активированы все время без перерыва на часы пик, как это было в 2018 г., когда двери открывал машинист», — сказал М. Ликсутов.
Он добавил, что в течение нескольких недель тестировалась система, при которой пассажиры открывали двери только самостоятельно.
«Эта возможность понравилась нашим пользователям, и мы приняли решение сохранить такой режим работы этих кнопок. Такая система индивидуального открытия дверей была испытана еще до запуска новых поездов на Филевской линии, но активировали ее поэтапно. Это позволило пассажирам постепенно привыкнуть к ней и не пропускать нужные им станции, ожидая, что двери откроются сами», — отметил М. Ликсутов.
По его словам, индивидуальное открытие только тех дверей, которые нужны пассажиру на конкретной станции, позволяет экономить на энергозатратах, а также помогает климатической системе поезда эффективнее поддерживать тепло зимой и прохладу летом — температурный режим сохраняется на 30% лучше. Это особенно актуально на Филевской линии, семь из 13 станций которой построены на поверхности земли. Перед каждой станцией пассажирам напоминают по громкой связи о работе кнопок открытия дверей.
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Новости Москвы , МАКСИМ ЛИКСУТОВ
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