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В Москве утвердили проект планировки участка Кожуховской линии метро 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Утверждён проект планировки участка Кожуховской линии Московского метрополитена.
Соответствующее постановление, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на портале мэра и правительства.
Из документа следует, что проект предусматривает строительство отрезка от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка». Протяжённость участка составит 8,6 км.
Рабочие названия станций — «Юго-Восточная», «Окская улица», «Стахановская улица» и «Нижегородская улица», передаёт m24.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».
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