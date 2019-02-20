Утверждён проект планировки участка Кожуховской линии Московского метрополитена.
Соответствующее постановление, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на портале мэра и правительства.
Из документа следует, что проект предусматривает строительство отрезка от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка». Протяжённость участка составит 8,6 км.
Рабочие названия станций — «Юго-Восточная», «Окская улица», «Стахановская улица» и «Нижегородская улица», передаёт m24.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».