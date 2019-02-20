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Спасатели на мотоциклах появятся на дорогах Москвы 

News.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: mos.ru
В Москве на постоянное дежурство в ближайшее время заступят мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков, всего будет 22 экипажа, число которых, при необходимости, город готов увеличить.
"Нами будут введены мотоподразделения, которые будут работать в круглосуточном режиме по территории города, прибывать для оказания помощи в труднодоступные места, с электрифицированным тяжелым инструментом. Это, по сути дела, новинка в масштабах всей нашей страны", — сказал чиновник.
В продолжении темы, Бирюков добавил, что столичный пожарно-спасательный корпус уже получает различные новинки техники, к примеру беспилотники, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь тем, кто попал в беду на воде.
Ранее News.ru сообщал, что плановое отключение горячей воды по всей России могут сократить до трёх дней, благодаря внедрению умных технологий в ЖКХ.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
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