Спасатели на мотоциклах появятся на дорогах Москвы

Москве на постоянное дежурство в ближайшее время заступят мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков , всего будет 22 экипажа, число которых, при необходимости, город готов увеличить.

"Нами будут введены мотоподразделения, которые будут работать в круглосуточном режиме по территории города, прибывать для оказания помощи в труднодоступные места, с электрифицированным тяжелым инструментом. Это, по сути дела, новинка в масштабах всей нашей страны", — сказал чиновник.

В продолжении темы, Бирюков добавил, что столичный пожарно-спасательный корпус уже получает различные новинки техники, к примеру беспилотники, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь тем, кто попал в беду на воде.

Ранее News.ru сообщал, что плановое отключение горячей воды по всей России могут сократить до трёх дней, благодаря внедрению умных технологий в ЖКХ.